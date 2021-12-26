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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди
Абердин - Данди: обзор матча 26 декабря 2021
Абердин
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Данди
12'
Р. Хеджс
70'
Л. Фергюсон
7'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Данди
86'
Желтая карточка
C. Kerr
Замена
D. Campbell
️️️️
К. Рэмзи
81'
ГОЛ! 2:1!
Л. Фергюсон
70'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
М. Уоткинс
69'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Т. Йенкс
57'
46'
Желтая карточка
C. Panter
31'
Желтая карточка
J. McGhee
ГОЛ! 1:1!
Р. Хеджс
Пас отдал
Т. Йенкс
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гриффитс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
15
A. Jakubiak
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
2-5-3
1
Льюис
2
МакКрори
47
Рэмзи
14
Ожо
21
Йенкс
19
Фергюсон
26
Хеджс
17
Хайес
23
Уоткинс
21
Рамирес
4
Бейтс
3-2-1-4
1
6
3
19
2
4
10
5
Суини
14
МакКован
29
Гриффитс
15
23
Уоткинс
38
МакГинн
38
МакГинн
23
Уоткинс
47
Рэмзи
16
16
47
Рэмзи
21
Йенкс
11
Макленнан
11
Макленнан
21
Йенкс
Остались в запасе
Абердин
Данди
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
30
Harrison Sharp
ВР
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Абердин - Данди
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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