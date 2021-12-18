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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Росс Каунти
Ливингстон - Росс Каунти: обзор матча 18 декабря 2021
Ливингстон
18.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Росс Каунти
89'
А. Обилейе
45+1'
Д. Канкола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Росс Каунти
Желтая карточка
А. Обилейе
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Обилейе
Пас отдал
Д. Пенрис
89'
88'
Желтая карточка
К. Рэндалл
85'
Замена
К. Уотсон
️️️️
Р. Чарльз-Кук
78'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
Желтая карточка
Д. Пенрис
72'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Э. Шайнни
72'
Замена
С. Питтман
️️️️
C. Sibbald
70'
65'
Замена
Р. Каллахан
️️️️
Д. Самуэль
Замена
О. Бэйли
️️️️
Д. МакМиллан
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Канкола
34'
Желтая карточка
Д. Канкола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
3-3-5
67
Обилейе
4
МакМиллан
10
2
Девлин
8
Холт
22
Шайнни
5
Фицуотер
14
Форрест
40
Омеонга
29
Пенрис
1
Стриек
1-3-5
13
Мэйнард-Брюэр
29
Вокинс
18
Канкола
16
Спиттал
22
Тиллсон
4
Кларк
77
Чарльз-Кук
10
Уайт
20
Болдуин
8
Рэндалл
10
8
Питтман
8
Питтман
10
4
МакМиллан
27
Бэйли
27
Бэйли
4
МакМиллан
22
Шайнни
19
Андерсон
19
Андерсон
22
Шайнни
77
Чарльз-Кук
15
Уотсон
15
Уотсон
77
Чарльз-Кук
9
Самуэль
18
Каллахан
18
Каллахан
9
Самуэль
Остались в запасе
Ливингстон
Росс Каунти
16
Шон Келли
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Ливингстон - Росс Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Росс Каунти
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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