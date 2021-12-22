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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 22 декабря 2021
Сент-Джонстон
22.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Росс Каунти
19'
J. Butterfield
15'
Р. Чарльз-Кук
69'
Р. Каллахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
Желтая карточка
Л. Гордон
88'
Желтая карточка
J. Butterfield
83'
75'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
C. Bryson
73'
Замена
G. Middleton
️️️️
C. Booth
73'
70'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Канкола
69'
ГОЛ! 1:2!
Р. Каллахан
63'
Желтая карточка
Д. Уайт
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
M. O'Halloran
61'
50'
Желтая карточка
Д. Вокинс
46'
Замена
К. Рэндалл
️️️️
К. Уотсон
29'
Пенальти не реализован!
Р. Каллахан
Желтая карточка
C. Bryson
28'
ГОЛ! 1:1!
J. Butterfield
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Ж. Унгбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-3-3
12
2
Браун
5
МакКарт
4
Гордон
24
7
29
8
Дэвидсон
17
Мэй
17
99
2-2-5
13
Мэйнард-Брюэр
15
Уотсон
29
Вокинс
16
Спиттал
18
Канкола
20
Болдуин
10
Уайт
4
Кларк
77
Чарльз-Кук
15
Унгбо
17
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
17
7
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
7
24
45
45
24
77
Чарльз-Кук
22
Тиллсон
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
15
Уотсон
8
Рэндалл
8
Рэндалл
15
Уотсон
18
Канкола
9
Самуэль
9
Самуэль
18
Канкола
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
1
Росс Лэйдлоу
ВР
12
Гарри Пэтон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
12
Гарри Пэтон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
Росс Каунти
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2024.08.18 13:47
2
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2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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