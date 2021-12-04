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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 04 декабря 2021
Абердин
04.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Миррен
7'
М. Уоткинс
9'
К. Рамирес
43'
М. Уоткинс
71'
К. Рамирес
42'
С. Тансер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Сент-Миррен
89'
Желтая карточка
С. Тансер
Замена
Н. МакГинн
️️️️
М. Уоткинс
83'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Р. Хеджс
78'
75'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
К. Ронан
ГОЛ! 4:1!
К. Рамирес
Пас отдал
Т. Йенкс
71'
67'
Замена
K. Dennis
️️️️
M. Millar
Замена
Т. Йенкс
️️️️
J. Emmanuel-Thomas
59'
ГОЛ! 3:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
Р. Хеджс
43'
42'
ГОЛ! 2:1!
С. Тансер
Пас отдал
M. Millar
29'
Замена
К. Мэйн
️️️️
И. Брофи
ГОЛ! 2:0!
К. Рамирес
Пас отдал
J. Emmanuel-Thomas
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
1-5-4
1
Льюис
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
8
Браун
26
Хеджс
14
Ожо
4
Бейтс
21
Рамирес
23
Уоткинс
9
2-3-1-5
22
Фрэйзер
17
Тансер
44
25
Ронан
4
Пауэр
17
МакГрат
31
Анвик
5
Шонесси
18
Данн
8
Флинн
27
Брофи
9
21
Йенкс
21
Йенкс
9
23
Уоткинс
38
МакГинн
38
МакГинн
23
Уоткинс
26
Хеджс
11
Макленнан
11
Макленнан
26
Хеджс
25
Ронан
21
Эрхахон
21
Эрхахон
25
Ронан
27
Брофи
30
Мэйн
30
Мэйн
27
Брофи
44
9
9
44
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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