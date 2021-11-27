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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 27 ноября 2021
Сент-Джонстон
27.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Хиберниан
40'
Р. Портеус (АГ)
83'
К. Нисбет
86'
J. Murphy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
М. Дэвидсон
87'
86'
ГОЛ! 1:2!
J. Murphy
Пас отдал
S. Allan
85'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Нисбет
Пас отдал
J. Murphy
Желтая карточка
Д. Браун
81'
77'
Замена
J. Scott
️️️️
Д. Дойл-Хейз
Замена
Д. Браун
️️️️
Ш. Руни
74'
71'
Замена
S. Allan
️️️️
J. Gullan
62'
Замена
J. Murphy
️️️️
П. МакГинн
Желтая карточка
М. Дэвидсон
56'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Э. Вертайнен
46'
Вторая желтая
C. Bryson
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Портеус
40'
Желтая карточка
C. Bryson
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
4-2-4
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
26
Руни
7
8
Дэвидсон
23
Вертайнен
99
17
21
Кроуфорд
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
28
Кадден
11
Ньюэлл
32
Кэмпбелл
10
15
Нисбет
3
Доиг
31
Дойл-Хейз
23
Вертайнен
8
8
23
Вертайнен
26
Руни
2
Браун
2
Браун
26
Руни
8
Дэвидсон
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
8
Дэвидсон
10
23
23
10
16
МакГинн
15
15
16
МакГинн
31
Дойл-Хейз
14
14
31
Дойл-Хейз
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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