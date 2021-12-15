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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 15 декабря 2021
Росс Каунти
15.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
57'
Д. Болдуин
21'
Л. Абада
90+7'
Э. Ролстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Селтик
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Э. Ролстон
Пас отдал
Т. Рогич
87'
Желтая карточка
Л. Скейлз
Желтая карточка
Б. Спиттал
84'
79'
Вторая желтая
К. Старфельт
Желтая карточка
Д. Самуэль
76'
75'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Н. Биттон
71'
Желтая карточка
К. Старфельт
ГОЛ! 1:1!
Д. Болдуин
Пас отдал
Б. Спиттал
57'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Р. Каллахан
54'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Г. Пэтон
36'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Абада
Пас отдал
Л. Скейлз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
1
Джо Харт
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
7
Том Рогич
АП
2-3-5
13
Мэйнард-Брюэр
29
Вокинс
15
Уотсон
16
Спиттал
22
Тиллсон
12
Пэтон
18
Каллахан
20
Болдуин
15
Унгбо
77
Чарльз-Кук
4
Кларк
3-3-2-1
1
Харт
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
56
Ролстон
18
Юранович
55
Биттон
3
Монтгомери
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
12
Пэтон
9
Самуэль
9
Самуэль
12
Пэтон
18
Каллахан
10
Уайт
10
Уайт
18
Каллахан
55
Биттон
7
Рогич
7
Рогич
55
Биттон
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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