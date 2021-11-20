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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Абердин
Данди Юнайтед - Абердин: обзор матча 20 ноября 2021
Данди Юнайтед
20.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
80'
И. Харкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Абердин
ГОЛ! 1:0!
И. Харкс
Пас отдал
S. McMann
80'
Замена
D. Glass
️️️️
P. Pawlett
68'
65'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
D. McGeouch
Замена
F. Hoti
️️️️
Ж. Фукс
60'
Замена
L. Appere
️️️️
И. Нисканен
56'
46'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Д. МакКензи
45'
Вторая желтая
Ф. Ожо
Красная карточка
К. Батчер
42'
40'
Желтая карточка
Р. Хеджс
40'
Желтая карточка
Ф. Ожо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
36
Maxime Biamou
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Абердин
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
2-5
4
33
7
Фукс
10
Кларк
21
Нисканен
66
Батчер
8
2-4-4
1
Льюис
2
МакКрори
3
МакКензи
14
Ожо
21
8
Браун
26
Хеджс
26
16
23
Уоткинс
21
Рамирес
8
21
21
8
7
Фукс
14
14
7
Фукс
21
Нисканен
9
9
21
Нисканен
21
21
Йенкс
21
Йенкс
21
3
МакКензи
17
Хайес
17
Хайес
3
МакКензи
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Абердин
31
Тревор Карсон
ВР
36
Maxime Biamou
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
36
Maxime Biamou
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Остались в запасе
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Данди Юнайтед - Абердин
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
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