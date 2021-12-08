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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хиберниан
Ливингстон - Хиберниан: обзор матча 08 декабря 2021
Ливингстон
08.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
16'
Д. МакМиллан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Хиберниан
89'
Вторая желтая
П. Хэнлон
85'
Вторая желтая
П. МакГинн
82'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
Р. Портеус
Замена
С. Питтман
️️️️
Д. МакМиллан
67'
61'
Желтая карточка
П. Хэнлон
Замена
К. Монтано
️️️️
C. Sibbald
59'
55'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
Желтая карточка
Д. Пенрис
50'
Желтая карточка
С. Омеонга
49'
46'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Кэмпбелл
46'
Замена
S. Allan
️️️️
J. Murphy
Замена
А. Обилейе
️️️️
T. Parkes
46'
36'
Желтая карточка
П. МакГинн
18'
Пенальти не реализован!
М. Бойл
Желтая карточка
М. Стриек
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакМиллан
Пас отдал
Э. Шайнни
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
2-3-5
4
МакМиллан
10
2
Девлин
8
Холт
22
Шайнни
4
14
Форрест
40
Омеонга
29
Пенрис
5
Фицуотер
3-1-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
15
10
Бойл
32
Кэмпбелл
3
Доиг
31
Дойл-Хейз
4
67
Обилейе
67
Обилейе
4
4
МакМиллан
8
Питтман
8
Питтман
4
МакМиллан
10
26
Монтано
26
Монтано
10
5
Портеус
24
МакГрегор
24
МакГрегор
5
Портеус
15
23
23
15
32
Кэмпбелл
27
Доидж
27
Доидж
32
Кэмпбелл
Остались в запасе
Ливингстон
Хиберниан
16
Шон Келли
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Ливингстон - Хиберниан
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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