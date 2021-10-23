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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Ливингстон
Росс Каунти - Ливингстон: обзор матча 23 октября 2021
Росс Каунти
23.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Ливингстон
67'
Р. Каллахан (П)
31'
Б. Андерсон
43'
О. Бэйли
90+5'
T. Parkes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Ливингстон
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
T. Parkes
90'
+2
Желтая карточка
А. Обилейе
Желтая карточка
Б. Патон
85'
79'
Желтая карточка
С. Омеонга
77'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
О. Бэйли
74'
Замена
T. Parkes
️️️️
Д. Фицуотер
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Каллахан
67'
65'
Желтая карточка
Н. Девлин
63'
Замена
А. Форрест
️️️️
К. Монтано
43'
ГОЛ! 0:2!
О. Бэйли
Пас отдал
С. Питтман
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Андерсон
Пас отдал
Ш. Келли
Пенальти не реализован!
Д. Уайт
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
1-2-5
13
Мэйнард-Брюэр
6
Патон
12
Пэтон
16
Спиттал
15
Унгбо
77
Чарльз-Кук
10
Уайт
18
Каллахан
4
Яковитти
2-4-5
67
Обилейе
16
Келли
8
Холт
27
Бэйли
8
Питтман
2
Девлин
1
Стриек
5
Фицуотер
40
Омеонга
26
Монтано
19
Андерсон
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
27
Бэйли
4
МакМиллан
4
МакМиллан
27
Бэйли
5
Фицуотер
4
4
5
Фицуотер
26
Монтано
14
Форрест
14
Форрест
26
Монтано
Остались в запасе
Росс Каунти
Ливингстон
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
10
Craig Sibbald
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
10
Craig Sibbald
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Росс Каунти - Ливингстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Ливингстон
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1
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2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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