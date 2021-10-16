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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Абердин
Данди - Абердин: обзор матча 16 октября 2021
Данди
16.10.2021, суббота, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
49'
Л. Гриффитс
62'
Л. МакКован
67'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Абердин
90'
+10
Желтая карточка
М. Уоткинс
Желтая карточка
Д. Маллен
90'
+10
90'
+7
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
Л. Фергюсон
Желтая карточка
C. Sheridan
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Галлахер
Замена
M. Anderson
️️️️
S. Byrne
90'
+2
73'
Желтая карточка
Р. Хеджс
Замена
Д. Маллен
️️️️
Л. МакКован
71'
67'
ГОЛ! 2:1!
К. Рамирес
Пас отдал
Д. МакКензи
65'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Ф. Ожо
65'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Д. Хайес
ГОЛ! 2:0!
Л. МакКован
Пас отдал
J. McGhee
62'
Замена
C. Sheridan
️️️️
Л. Гриффитс
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гриффитс
Пас отдал
P. McMullan
49'
Желтая карточка
S. Byrne
44'
Желтая карточка
C. Adam
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
16
Christie Elliot
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
23
Cillian Sheridan
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Абердин
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4-2-4
1
2
3
6
5
8
26
10
14
МакКован
29
Гриффитс
5
Суини
2-5-4
31
Галлахер
3
МакКензи
17
Хайес
8
Браун
19
Фергюсон
26
Хеджс
14
Ожо
21
Рамирес
4
Бейтс
47
Рэмзи
33
8
8
8
8
29
Гриффитс
23
23
29
Гриффитс
14
МакКован
21
Маллен
21
Маллен
14
МакКован
14
Ожо
38
МакГинн
38
МакГинн
14
Ожо
17
Хайес
23
Уоткинс
23
Уоткинс
17
Хайес
19
Фергюсон
9
9
19
Фергюсон
Остались в запасе
Данди
Абердин
30
Harrison Sharp
ВР
16
Christie Elliot
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
16
Christie Elliot
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Данди - Абердин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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