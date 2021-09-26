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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Абердин
Сент-Миррен - Абердин: обзор матча 26 сентября 2021
Сент-Миррен
26.09.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Абердин
14'
К. Ронан
58'
К. Ронан
61'
К. Мэйн
18'
С. Браун
34'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Абердин
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хайес
90'
+2
Желтая карточка
К. Рэмзи
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Брофи
83'
Замена
Р. Флинн
️️️️
М. Фрэйзер
75'
Замена
K. McAllister
️️️️
M. Millar
73'
72'
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
К. Рамирес
72'
Замена
A. Samuels
️️️️
Р. Хеджс
66'
Желтая карточка
С. Браун
ГОЛ! 3:2!
К. Мэйн
61'
ГОЛ! 2:2!
К. Ронан
Пас отдал
Д. МакГрат
58'
Замена
К. Мэйн
️️️️
И. Эрхахон
56'
51'
Вторая желтая
Т. Йенкс
50'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
34'
ГОЛ! 1:2!
К. Рамирес
Пас отдал
К. Рэмзи
Желтая карточка
М. Фрэйзер
33'
27'
Желтая карточка
Т. Йенкс
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Браун
Пас отдал
К. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
К. Ронан
Пас отдал
И. Эрхахон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
3-3-1-4
22
Фрэйзер
15
17
Тансер
44
4
Пауэр
25
Ронан
17
МакГрат
31
Анвик
27
Брофи
21
Эрхахон
5
Шонесси
2-5-3
1
Льюис
3
МакКензи
2
МакКрори
26
Хеджс
19
Фергюсон
17
Хайес
21
Йенкс
8
Браун
47
Рэмзи
4
Бейтс
21
Рамирес
22
Фрэйзер
8
Флинн
8
Флинн
22
Фрэйзер
44
7
7
44
27
Брофи
9
9
27
Брофи
21
Эрхахон
30
Мэйн
30
Мэйн
21
Эрхахон
26
Хеджс
23
23
26
Хеджс
21
Рамирес
9
9
21
Рамирес
Остались в запасе
Сент-Миррен
Абердин
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Миррен - Абердин
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
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