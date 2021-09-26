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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Джонстон
Хиберниан - Сент-Джонстон: обзор матча 26 сентября 2021
Хиберниан
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
61'
М. Бойл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Сент-Джонстон
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
90'
+4
Желтая карточка
К. Нисбет
87'
Замена
J. Gullan
️️️️
S. Allan
85'
80'
Замена
C. Gilmour
️️️️
К. Кейн
80'
Замена
С. Мэй
️️️️
L. Craig
75'
Вторая желтая
Д. МакКарт
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
74'
68'
Замена
G. Middleton
️️️️
H. Muller
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бойл
61'
60'
Желтая карточка
Д. МакКарт
60'
Желтая карточка
L. Craig
54'
Желтая карточка
H. Muller
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
К. Магеннис
46'
Желтая карточка
Р. Портеус
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
3
Джош Доиг
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
25
Jordan Northcott
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
3-4-3
1
Мейси
16
МакГинн
4
Хэнлон
5
Портеус
28
Кадден
23
11
Ньюэлл
16
Магеннис
15
Нисбет
10
Бойл
3
Доиг
2-2-5
28
Кларк
5
МакКарт
24
0
10
Уотерспун
20
Кейн
15
26
Руни
21
Кроуфорд
17
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
16
Магеннис
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
16
Магеннис
23
10
10
23
20
Кейн
99
99
20
Кейн
0
17
Мэй
17
Мэй
0
15
45
45
15
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Джонстон
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Хиберниан - Сент-Джонстон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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