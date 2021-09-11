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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 11 сентября 2021
Селтик
11.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Росс Каунти
64'
К. Картер-Викерс
70'
А. Айети
85'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Росс Каунти
ГОЛ! 3:0!
А. Айети
85'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Т. Рогич
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Айети
Пас отдал
Л. Абада
70'
Замена
И. Соро
️️️️
К. МакГрегор
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Картер-Викерс
Пас отдал
К. Старфельт
64'
63'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
61'
Желтая карточка
Б. Патон
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Г. Тэйлор
46'
46'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
А. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
29
Лайам Шоу
ЦФ
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
18
Юранович
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Жота
7
Рогич
11
Абада
9
Айети
1-2-5
1
Лэйдлоу
6
Патон
16
Спиттал
22
Тиллсон
18
Каллахан
20
Болдуин
2
Берроуз
10
Уайт
77
Чарльз-Кук
32
Тэйлор
3
Монтгомери
3
Монтгомери
32
Тэйлор
7
Рогич
16
МакКарти
16
МакКарти
7
Рогич
42
МакГрегор
19
Соро
19
Соро
42
МакГрегор
9
Самуэль
12
Пэтон
12
Пэтон
9
Самуэль
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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