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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Ливингстон
Хиберниан - Ливингстон: обзор матча 28 августа 2021
Хиберниан
28.08.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
51'
К. Нисбет
90'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Ливингстон
Замена
Д. МакКэй
️️️️
J. Scott
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Бойл
Пас отдал
S. Allan
90'
74'
Желтая карточка
Э. Шайнни
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Нисбет
69'
60'
Замена
K. Jacobs
️️️️
C. Sibbald
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
Пас отдал
П. МакГинн
51'
49'
Замена
Ш. Келли
️️️️
Д. Фицуотер
45'
+2
Замена
J. Hamilton
️️️️
Б. Андерсон
Замена
S. Allan
️️️️
J. Murphy
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
11
Дэн МакКэй
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
2-1-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
16
Магеннис
31
Дойл-Хейз
14
15
Нисбет
15
10
Бойл
1-4-5
67
Обилейе
27
Бэйли
8
Холт
2
Девлин
22
Шайнни
29
Пенрис
14
Форрест
19
Андерсон
1
Стриек
5
Фицуотер
15
23
23
15
14
11
МакКэй
11
МакКэй
14
15
Нисбет
7
Райт
7
Райт
15
Нисбет
5
Фицуотер
16
Келли
16
Келли
5
Фицуотер
10
10
7
7
19
Андерсон
38
38
19
Андерсон
Остались в запасе
Хиберниан
Ливингстон
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
12
Daniel Barden
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хиберниан - Ливингстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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