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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди Юнайтед
Абердин - Данди Юнайтед: обзор матча 01 августа 2021
Абердин
01.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
27'
Д. Хайес
51'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Данди Юнайтед
Замена
D. McGeouch
️️️️
К. Рамирес
74'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Хайес
67'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
59'
58'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
58'
Замена
L. Chalmers
️️️️
Н. Кларк
58'
Замена
Ж. Фукс
️️️️
M. Reynolds
ГОЛ! 2:0!
К. Рамирес
Пас отдал
К. Рэмзи
51'
37'
Желтая карточка
К. Батчер
ГОЛ! 1:0!
Д. Хайес
Пас отдал
Л. Фергюсон
27'
19'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
2-1-4-3
1
Льюис
4
Консидайн
3
МакКензи
2
МакКрори
17
Хайес
8
Браун
14
Ожо
19
Фергюсон
9
21
Рамирес
47
Рэмзи
1-5
4
8
33
6
3
6
Харкс
21
Рамирес
21
21
21
Рамирес
17
Хайес
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Хайес
6
7
Фукс
7
Фукс
6
10
Кларк
23
23
10
Кларк
Остались в запасе
Абердин
Данди Юнайтед
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
31
Тревор Карсон
ВР
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Абердин - Данди Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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