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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Баник
Виктория - Баник: обзор матча 17 апреля 2022
Виктория
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Баник
31'
Д. Москера
65'
П. Буха
62'
М. Гавел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Баник
Замена
Л. Холик
️️️️
Д. Москера
90'
+2
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Копиц
85'
Замена
А. Чермак
️️️️
J. David Beauguel
85'
75'
Замена
М. Члумецки
️️️️
Л. Такакш
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Сикора
69'
66'
Замена
Л. Будински
️️️️
Н. Кузманович
ГОЛ! 2:1!
П. Буха
Пас отдал
Я. Копиц
65'
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Гавел
54'
Желтая карточка
Я. Покорны
46'
Желтая карточка
Л. Такакш
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
Э. Сантос
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
14
Ржезник
3
Сантос
2
Гейда
24
Гавел
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
49
Сикора
9
4-5-2
38
Покорны
25
22
Такакш
2
Ндефе
5
11
Кузманович
14
19
Бухта
26
Калоц
23
Клима
0
8
Москера
4
Холик
4
Холик
8
Москера
10
Копиц
10
Шулц
10
Шулц
10
Копиц
9
47
Чермак
47
Чермак
9
49
Сикора
25
Хоры
25
Хоры
49
Сикора
22
Такакш
4
Члумецки
4
Члумецки
22
Такакш
11
Кузманович
32
Будински
32
Будински
11
Кузманович
Остались в запасе
Виктория
Баник
4
Людек Перница
ЦЗ
46
Матей Труса
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
20
Šimon Falta
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
4
Людек Перница
ЦЗ
46
Матей Труса
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
20
Šimon Falta
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Виктория - Баник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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