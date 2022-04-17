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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Теплице
Пардубице - Теплице: обзор матча 17 апреля 2022
Пардубице
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Теплице
33'
J. Jerabek
75'
Д. Костка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Теплице
90'
+3
Желтая карточка
P. Zitny
Замена
L. Matejka
️️️️
D. Huf
80'
79'
Желтая карточка
T. Kucera
ГОЛ! 2:0!
Д. Костка
75'
74'
Замена
P. Zitny
️️️️
Я. Фортельный
70'
Желтая карточка
K. Hasil
67'
Замена
Д. Больевич
️️️️
A. Hycka
Замена
Л. Черв
️️️️
К. Вацек
67'
53'
Замена
L. Kodad
️️️️
V. Prošek
Замена
D. Huf
️️️️
J. Rezek
47'
43'
Желтая карточка
Д. Трубац
Желтая карточка
К. Вацек
42'
ГОЛ! 1:0!
J. Jerabek
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Каду
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
18
Karel Hasil
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
35
Václav Prošek
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
2
Matyas Hanc
ЦЗ
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
29
P. Zitny
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
3-5
35
Маркович
7
Вацек
24
Солил
10
Патрак
31
Костка
2
Гранац
20
Каду
0
9
4-4-3
18
22
17
0
35
27
Трубац
7
Жак
0
8
Фортельный
30
10
Сейк
12
12
24
9
9
24
7
Вацек
6
Черв
6
Черв
7
Вацек
0
33
Больевич
33
Больевич
0
8
Фортельный
29
29
8
Фортельный
35
3
3
35
Остались в запасе
Пардубице
Теплице
2
Matyas Hanc
ЦЗ
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
0
D. Ledecky
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
2
Matyas Hanc
ЦЗ
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Ledecky
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Пардубице - Теплице
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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