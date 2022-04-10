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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Фастав
Яблонец - Фастав: обзор матча 10 апреля 2022
Яблонец
10.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
72'
Д. Икаунекс
5'
A. Hloušek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Фастав
86'
Желтая карточка
M. Rakovan
85'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
В. Вукадинович
ГОЛ! 1:1!
Д. Икаунекс
Пас отдал
В. Кубишта
72'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Сильны
72'
Замена
В. Кубишта
️️️️
М. Сурзин
72'
70'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
Y. Drame
70'
Замена
R. Reiter
️️️️
M. Fillo
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Д. Гоушка
46'
44'
Замена
R. Matejov
️️️️
A. Hloušek
Пенальти не реализован!
В. Пиларж
38'
36'
Желтая карточка
A. Hloušek
5'
ГОЛ! 0:1!
A. Hloušek
Пас отдал
В. Вукадинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
3
Adam Hloušek
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
4-3-1-2
1
Гануш
16
Кроб
4
Мартинец
30
Зелены
23
Сурзин
8
Гоушка
3
Хюбшман
27
Кратохвил
11
Пиларж
21
Сильны
26
Малински
2-5-4
3
2
8
0
44
Конде
18
Чедидла
68
Янецки
77
Вукадинович
28
1
27
23
Сурзин
27
Кубишта
27
Кубишта
23
Сурзин
21
Сильны
9
Икаунекс
9
Икаунекс
21
Сильны
8
Гоушка
7
Поважанец
7
Поважанец
8
Гоушка
3
16
16
3
27
22
22
27
0
7
7
0
77
Вукадинович
30
30
77
Вукадинович
Остались в запасе
Яблонец
Фастав
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Яблонец - Фастав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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