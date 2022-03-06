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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Карвина
Млада Болеслав - Карвина: обзор матча 06 марта 2022
Млада Болеслав
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Карвина
21'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Карвина
Замена
M. Rolinek
️️️️
Эвертон
90'
+3
Замена
D. Pech
️️️️
Д. Дудера
84'
84'
Замена
К. Косе
️️️️
А. Янош
Пенальти не реализован!
Эвертон
82'
81'
Желтая карточка
А. Янош
64'
Желтая карточка
L. Bartosak
Желтая карточка
Д. Дудера
64'
63'
Замена
O. Chveja
️️️️
В. Синявский
60'
Желтая карточка
S. Drame
Замена
J. Skalák
️️️️
М. Хлаваты
56'
46'
Замена
S. Drame
️️️️
R. Latal
46'
Замена
L. Holik
️️️️
М. Н'Диайе
43'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
40'
Желтая карточка
R. Latal
ГОЛ! 1:0!
Д. Дудера
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Млада Болеслав
5
Matthias Leitl
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Martin Rolinek
ЦП
11
Филип Горски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
2-2-5
33
28
17
Сухи
23
Дудера
22
19
Хлаваты
18
Ладра
32
Эвертон
8
Матейовски
11
Данчак
4-5-2
3
5
Кобоури
12
31
8
Янош
99
Н'Диайе
99
Синявский
8
Зорван
19
17
Дуросинми
91
19
Хлаваты
9
9
19
Хлаваты
32
Эвертон
18
18
32
Эвертон
23
Дудера
77
77
23
Дудера
19
44
44
19
8
Янош
5
Косе
5
Косе
8
Янош
99
Синявский
0
0
99
Синявский
99
Н'Диайе
0
0
99
Н'Диайе
Остались в запасе
Млада Болеслав
Карвина
5
Matthias Leitl
ЦЗ
11
Филип Горски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
5
Matthias Leitl
ЦЗ
11
Филип Горски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Млада Болеслав - Карвина
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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