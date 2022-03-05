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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Виктория
Фастав - Виктория: обзор матча 05 марта 2022
Фастав
05.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
13'
Ф. Каша (АГ)
39'
J. David Beauguel
49'
Т. Хоры (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Виктория
90'
+3
Желтая карточка
М. Кацер
90'
+2
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
87'
Желтая карточка
Т. Хоры
Замена
M. Fillo
️️️️
В. Вукадинович
87'
Замена
J. Kolar
️️️️
R. Hruby
87'
Желтая карточка
Л. Враштил
85'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
A. Hloušek
85'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
Y. Drame
85'
84'
Замена
Л. Перница
️️️️
Д. Москера
Желтая карточка
Ш. Конде
83'
77'
Замена
П. Шулц
️️️️
J. David Beauguel
Желтая карточка
R. Hruby
61'
54'
Желтая карточка
Я. Сикора
49'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Хоры
46'
Замена
Т. Хоры
️️️️
А. Чермак
39'
ГОЛ! 1:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
Ф. Каша
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Каша
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Adam Hloušek
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Фастав
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
3-4-4
3
16
26
Прохазка
18
Чедидла
68
Янецки
8
44
Конде
1
77
Вукадинович
27
19
Враштил
4-3-2-1
36
Станек
4
Холик
2
Гейда
24
Гавел
25
Каша
23
Калвах
47
Чермак
20
Буха
8
Москера
49
Сикора
9
27
22
22
27
77
Вукадинович
0
0
77
Вукадинович
3
30
30
3
8
28
28
8
8
Москера
4
Перница
4
Перница
8
Москера
9
10
Шулц
10
Шулц
9
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
47
Чермак
25
Хоры
25
Хоры
47
Чермак
Остались в запасе
Фастав
Виктория
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
14
Радим Ржезник
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Остались в запасе
14
Радим Ржезник
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Фастав - Виктория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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