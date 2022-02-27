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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Славия
Градец-Кралове - Славия: обзор матча 27 февраля 2022
Градец-Кралове
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
1 : 5
Завершен
Славия
90+1'
П. Рыбичка
2'
Я. Громада
12'
О. Лингр
22'
С. Тецл
30'
С. Тецл
71'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Славия
ГОЛ! 1:5!
П. Рыбичка
Пас отдал
Ф. Кубала
90'
+1
Замена
П. Кодеш
️️️️
Д. Васулин
83'
Замена
П. Рыбичка
️️️️
Я. Кучера
83'
73'
Замена
О. Дорли
️️️️
А. Усу
73'
Замена
Д. Фила
️️️️
С. Тецл
72'
Замена
И. Шранц
️️️️
П. Олаинка
71'
ГОЛ! 0:5!
О. Лингр
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
62'
Желтая карточка
Д. Самек
Замена
D. Dolezal
️️️️
Я. Рада
61'
60'
Желтая карточка
О. Лингр
54'
Замена
Д. Самек
️️️️
Я. Громада
34'
Замена
М. Таловеров
️️️️
Т. Качараба
30'
ГОЛ! 0:4!
С. Тецл
Пас отдал
Л. Масопуст
Желтая карточка
Я. Кучера
29'
Замена
Ф. Новотны
️️️️
С. Гаразим
27'
Замена
P. Vízek
️️️️
V. Fendrich
27'
22'
ГОЛ! 0:3!
С. Тецл
Пас отдал
П. Олаинка
12'
ГОЛ! 0:2!
О. Лингр
Пас отдал
Д. Юрасек
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Громада
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
28
Якуб Кучера
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Даниэль Самек
ОП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-4-2
1
39
Клима
28
Лейбл
19
Мейдр
21
Крал
28
Кучера
28
Кубала
23
Рада
2
Гаразим
58
Влканова
15
Васулин
3-1-4-1-1
30
Мандоус
3
Голеш
33
Качараба
4
Усу
14
Громада
8
Масопуст
32
Лингр
39
Юрасек
21
Мадсен
99
Олаинка
11
Тецл
1
1
1
1
15
Васулин
16
Кодеш
16
Кодеш
15
Васулин
2
Гаразим
16
Новотны
16
Новотны
2
Гаразим
28
Кучера
7
Рыбичка
7
Рыбичка
28
Кучера
23
Рада
28
28
23
Рада
33
Качараба
40
Таловеров
40
Таловеров
33
Качараба
4
Усу
19
Дорли
19
Дорли
4
Усу
14
Громада
10
Самек
10
Самек
14
Громада
99
Олаинка
26
Шранц
26
Шранц
99
Олаинка
11
Тецл
11
Фила
11
Фила
11
Тецл
Остались в запасе
Градец-Кралове
Славия
25
Франтишек Чех
ЦЗ
Главный тренер
Богуслав Пильны
31
Пржемисл Коварж
ВР
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
25
Франтишек Чех
ЦЗ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Градец-Кралове - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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