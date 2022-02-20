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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Карвина
Теплице - Карвина: обзор матча 20 февраля 2022
Теплице
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Карвина
22'
Я. Фортельный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Карвина
Замена
J. Mareš
️️️️
Ф. Жак
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
L. Holik
Желтая карточка
Р. Юкл
90'
Замена
J. Knapik
️️️️
Я. Фортельный
82'
Замена
Я. Шейбал
️️️️
Д. Больевич
82'
77'
Замена
M. Papadopulos
️️️️
S. Drame
70'
Замена
L. Holik
️️️️
Ф. Зорван
69'
Желтая карточка
Ф. Зорван
61'
Замена
В. Синявский
️️️️
R. Latal
61'
Замена
M. Túlio
️️️️
К. Косе
Желтая карточка
Д. Трубац
52'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фортельный
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
Václav Prošek
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
Карвина
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
4-4-3
33
Больевич
13
Тижани
17
0
0
27
Трубац
7
Жак
23
Маречек
30
10
Сейк
8
Фортельный
4-4-3
3
44
5
Кобоури
31
19
5
Косе
8
Зорван
8
Янош
44
Шехич
17
Дуросинми
91
8
Фортельный
22
22
8
Фортельный
33
Больевич
2
Шейбал
2
Шейбал
33
Больевич
7
Жак
11
11
7
Жак
5
Косе
12
12
5
Косе
19
99
Синявский
99
Синявский
19
8
Зорван
0
0
8
Зорван
44
27
27
44
Остались в запасе
Теплице
Карвина
35
Václav Prošek
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
35
Václav Prošek
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Теплице - Карвина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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Карвина
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
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