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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Динамо
Градец-Кралове - Динамо: обзор матча 12 февраля 2022
Градец-Кралове
12.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
26'
Я. Рада
76'
Я. Рада (П)
45+1'
М. ван Бурен
56'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Динамо
Замена
Я. Кучера
️️️️
Д. Васулин
86'
80'
Замена
M. Sladký
️️️️
M. Mrsic
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Рада
76'
74'
Вторая желтая
Б. Чолич
69'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Я. Гора
Вторая желтая
П. Кодеш
64'
58'
Желтая карточка
Я. Гора
56'
ГОЛ! 1:2!
M. Skoda
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Кубала
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
Л. Гавел
Желтая карточка
П. Кодеш
31'
28'
Желтая карточка
Б. Чолич
ГОЛ! 1:0!
Я. Рада
Пас отдал
Я. Мейдр
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
58
Адам Влканова
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Динамо
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
4-4-2
1
21
Крал
39
Клима
19
Мейдр
25
Чех
16
Кодеш
23
Рада
16
Новотны
28
Кубала
15
Васулин
58
Влканова
2-1-5
31
12
Чолич
5
Гавел
0
25
17
Михалик
10
ван Бурен
9
Валента
23
Гора
15
Васулин
28
Кучера
28
Кучера
15
Васулин
28
Кубала
11
Прекоп
11
Прекоп
28
Кубала
23
Гора
18
18
23
Гора
0
22
22
0
Остались в запасе
Градец-Кралове
Динамо
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
8
Патрик Цавош
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Остались в запасе
8
Патрик Цавош
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Градец-Кралове - Динамо
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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