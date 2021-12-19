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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 19 декабря 2021
Баник
19.12.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Славия
47'
Л. Алмаши
70'
Ф. Калоц
82'
Л. Алмаши (П)
24'
И. Шранц
29'
Т. Голеш
88'
Т. Голеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Славия
Пенальти не реализован!
Л. Алмаши
90'
+4
88'
ГОЛ! 3:3!
Т. Голеш
Пас отдал
О. Лингр
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Алмаши
82'
81'
Красная карточка
Я. Кухта
Замена
Л. Будински
️️️️
D. Tetour
76'
71'
Замена
С. Плавсич
️️️️
П. Олаинка
ГОЛ! 2:2!
Ф. Калоц
Пас отдал
Я. Свозил
70'
67'
Замена
О. Лингр
️️️️
И. Шранц
67'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
63'
Замена
Я. Кухта
️️️️
Д. Самек
Желтая карточка
И. Клима
57'
51'
Красная карточка
О. Дорли
ГОЛ! 1:2!
Л. Алмаши
Пас отдал
И. Клима
47'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
A.
46'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Д. Бухта
46'
Замена
Й. Сор
️️️️
Н. Кузманович
46'
40'
Желтая карточка
Л. Масопуст
Желтая карточка
Я. Свозил
40'
29'
ГОЛ! 0:2!
Т. Голеш
Пас отдал
Д. Самек
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Пас отдал
П. Олаинка
15'
Желтая карточка
О. Дорли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
4-4-3
2
Ндефе
27
Лишка
25
23
Свозил
19
Бухта
26
Калоц
11
Кузманович
7
23
Клима
8
1
4-1-3-1-1
30
Мандоус
18
Бах
33
Качараба
4
Усу
3
Голеш
10
Самек
8
Масопуст
10
Станчу
19
Дорли
99
Олаинка
26
Шранц
8
32
Будински
32
Будински
8
19
Бухта
32
Юрошка
32
Юрошка
19
Бухта
11
Кузманович
11
Сор
11
Сор
11
Кузманович
7
99
Алмаши
99
Алмаши
7
99
Олаинка
95
Плавсич
95
Плавсич
99
Олаинка
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
26
Шранц
32
Лингр
32
Лингр
26
Шранц
10
Самек
7
Кухта
7
Кухта
10
Самек
Остались в запасе
Баник
Славия
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
31
Пржемисл Коварж
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Radovan Murin
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Баник - Славия
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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