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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Яблонец
Словацко - Яблонец: обзор матча 18 декабря 2021
Словацко
18.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Яблонец
10'
В. Юрецка
56'
М. Петржела
39'
Т. Хюбшман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Яблонец
90'
+1
Желтая карточка
В. Кубишта
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
83'
Замена
П. Шимко
️️️️
Л. Садилек
83'
82'
Замена
T. Ali-Abubakar
️️️️
Д. Гоушка
82'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
А. Ваничек
Желтая карточка
М. Кадлец
79'
76'
Замена
В. Кубишта
️️️️
М. Кратохвил
Замена
Р. Сисилия
️️️️
J. Navratil
73'
71'
Желтая карточка
М. Сурзин
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Кохут
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Петржела
56'
Желтая карточка
J. Navratil
54'
49'
Желтая карточка
Д. Гоушка
46'
Желтая карточка
Я. Поважанец
41'
Желтая карточка
М. Кратохвил
39'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хюбшман
Пас отдал
Я. Поважанец
12'
Желтая карточка
А. Ваничек
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
2-5-1-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
3
Кадлец
91
Калабишка
21
Кохут
30
11
Петржела
20
Хавлик
18
Садилек
15
Юрецка
27
Томич
4-5-1
1
Гануш
23
Сурзин
4
Мартинец
30
Зелены
4
Холик
10
Ваничек
8
Гоушка
3
Хюбшман
27
Кратохвил
7
Поважанец
15
Долежал
18
Садилек
4
Шимко
4
Шимко
18
Садилек
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
21
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
21
Кохут
30
22
Сисилия
22
Сисилия
30
27
Кратохвил
27
Кубишта
27
Кубишта
27
Кратохвил
10
Ваничек
24
Смейкал
24
Смейкал
10
Ваничек
8
Гоушка
31
31
8
Гоушка
Остались в запасе
Словацко
Яблонец
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
30
Властимил Хрубы
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Словацко - Яблонец
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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