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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Спарта
Градец-Кралове - Спарта: обзор матча 18 декабря 2021
Градец-Кралове
18.12.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
75'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Спарта
Желтая карточка
Ф. Новотны
90'
+4
Желтая карточка
М. Лейбл
90'
+2
Желтая карточка
П. Кодеш
86'
86'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Я. Крал
️️️️
D. Soukenik
85'
80'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Б. Докал
Замена
Я. Рада
️️️️
Ф. Чех
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Гложек
Пас отдал
Б. Докал
Замена
Ф. Кубала
️️️️
А. Влканова
73'
65'
Замена
М. Сачек
️️️️
М. Пулькраб
65'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Полидар
Желтая карточка
Ф. Чех
59'
41'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Желтая карточка
Д. Васулин
40'
5'
Желтая карточка
М. Полидар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
4-3-3
1
39
Клима
28
Лейбл
19
Мейдр
25
Чех
16
Кодеш
8
16
Новотны
58
Влканова
15
Васулин
11
Прекоп
3-4-1-2
30
Холек
28
Виснер
3
Витик
21
Полидар
8
Павелка
10
Пешек
9
Докал
37
Крейчи
17
Гараслин
10
Пулькраб
10
Гложек
8
21
Крал
21
Крал
8
58
Влканова
28
Кубала
28
Кубала
58
Влканова
25
Чех
23
Рада
23
Рада
25
Чех
10
Пулькраб
61
Сачек
61
Сачек
10
Пулькраб
17
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
17
Гараслин
21
Полидар
7
Крейчи
7
Крейчи
21
Полидар
9
Докал
10
Соучек
10
Соучек
9
Докал
Остались в запасе
Градец-Кралове
Спарта
1
Vilem Fendrich
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Градец-Кралове - Спарта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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