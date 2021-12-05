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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Виктория
Словацко - Виктория: обзор матча 05 декабря 2021
Словацко
05.12.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
90+3'
О. Шашинка
1'
М. Гавел
69'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Виктория
ГОЛ! 1:2!
О. Шашинка
Пас отдал
П. Рейнберк
90'
+3
Замена
О. Шашинка
️️️️
В. Юрецка
85'
85'
Замена
Ф. Каша
️️️️
Я. Сикора
85'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
74'
Желтая карточка
Д. Москера
Замена
J. Navratil
️️️️
Д. Хользер
74'
74'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Д. Москера
69'
ГОЛ! 0:2!
J. David Beauguel
Пас отдал
Р. Ржезник
64'
Желтая карточка
П. Буха
63'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Копиц
Замена
Р. Сисилия
️️️️
М. Кохут
60'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Сикора
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Гавел
Пас отдал
Л. Перница
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Словацко
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Виктория
25
Филип Каша
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
3
Кадлец
95
Хользер
91
Калабишка
21
Кохут
11
Петржела
18
Садилек
20
Хавлик
23
Рейнберк
15
Юрецка
4-3-2-1
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
24
Гавел
14
Ржезник
10
Копиц
23
Калвах
20
Буха
8
Москера
49
Сикора
9
95
Хользер
30
30
95
Хользер
15
Юрецка
27
Шашинка
27
Шашинка
15
Юрецка
21
Кохут
22
Сисилия
22
Сисилия
21
Кохут
49
Сикора
25
Каша
25
Каша
49
Сикора
10
Копиц
10
Шулц
10
Шулц
10
Копиц
9
25
Хоры
25
Хоры
9
8
Москера
11
Каямба
11
Каямба
8
Москера
Остались в запасе
Словацко
Виктория
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
39
Доминик Яношек
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Остались в запасе
39
Доминик Яношек
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Словацко - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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