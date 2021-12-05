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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Пардубице
Млада Болеслав - Пардубице: обзор матча 05 декабря 2021
Млада Болеслав
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Пардубице
56'
Эвертон
90+2'
Д. Фила
8'
Каду
10'
М. Хытил
18'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Пардубице
ГОЛ! 2:3!
Д. Фила
Пас отдал
М. Сухи
90'
+2
Замена
L. Masek
️️️️
V. Kadlec
83'
Замена
Д. Фила
️️️️
D. Preisler
82'
66'
Замена
Л. Черв
️️️️
P. Cerny
ГОЛ! 1:3!
Эвертон
Пас отдал
Д. Дудера
56'
55'
Замена
L. Matejka
️️️️
D. Huf
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Т. Ладра
46'
39'
Желтая карточка
Каду
Замена
V. Kadlec
️️️️
М. Хлаваты
37'
Желтая карточка
D. Preisler
31'
18'
ГОЛ! 0:3!
М. Хытил
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Хытил
Пас отдал
P. Cerny
8'
ГОЛ! 0:1!
Каду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пардубице
13
Моймир Хытил
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
39
Давид Юрасек
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
2-2-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
42
Смрз
8
Матейовски
7
Шкода
18
Ладра
32
Эвертон
19
Хлаваты
1-5
13
Хытил
25
20
Каду
37
Челюстка
5
Чихак
14
18
Ладра
39
Юрасек
39
Юрасек
18
Ладра
19
Хлаваты
7
7
19
Хлаваты
27
11
Фила
11
Фила
27
9
9
9
6
Черв
6
Черв
9
9
12
12
9
Остались в запасе
Млада Болеслав
Пардубице
34
Pavel Halouska
ВР
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Млада Болеслав - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
Пардубице
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
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2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
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2021.02.08 16:49
3
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2020.06.10 21:35
1
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