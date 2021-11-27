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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Сигма
Пардубице - Сигма: обзор матча 27 ноября 2021
Пардубице
27.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
1 : 5
Завершен
Сигма
16'
E. Tischler
13'
А. Русек
23'
О. Змозла
68'
P. Gonzalez
79'
R. Latal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Сигма
87'
Замена
J. Matoušek
️️️️
А. Русек
Замена
S. Simek
️️️️
Л. Черв
84'
79'
ГОЛ! 1:4!
R. Latal
76'
Замена
R. Latal
️️️️
M. Vepřek
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
73'
68'
ГОЛ! 1:3!
P. Gonzalez
Пас отдал
К. Данек
Желтая карточка
P. Cerny
66'
Замена
L. Matejka
️️️️
М. Беран
46'
36'
Замена
J. Sedlak
️️️️
L. Gressak
23'
ГОЛ! 1:2!
О. Змозла
Пас отдал
К. Данек
ГОЛ! 1:1!
E. Tischler
Пас отдал
Каду
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Русек
Пас отдал
P. Gonzalez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
37
Томас Челюстка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пардубице
28
Adam Lupac
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
19
Radek Latal
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
1-1-5
4
7
Беран
14
31
5
Чихак
20
Каду
25
4-3-3
7
Брейте
4
Хубник
21
21
Змозла
0
22
Пулоло
9
Данек
93
23
44
Мачик
9
Русек
7
Беран
12
12
7
Беран
9
9
9
9
6
Черв
8
8
6
Черв
21
19
19
21
9
Русек
30
30
9
Русек
0
16
16
0
Остались в запасе
Пардубице
Сигма
28
Adam Lupac
ЦП
25
Matej Vit
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
28
Adam Lupac
ЦП
25
Matej Vit
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Пардубице - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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