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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Словацко
Динамо - Словацко: обзор матча 27 ноября 2021
Динамо
27.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Словацко
72'
М. Валента
82'
Ф. Бэсси
85'
Ф. Бэсси
19'
Я. Калабишка
53'
Л. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Словацко
Замена
P. Javorek
️️️️
Ф. Бэсси
90'
+7
Замена
M. Skoda
️️️️
Б. Чолич
90'
+5
90'
Желтая карточка
В. Даничек
88'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Л. Садилек
88'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
П. Рейнберк
ГОЛ! 3:2!
Ф. Бэсси
85'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бэсси
Пас отдал
М. Валента
82'
78'
Желтая карточка
М. Хавлик
Желтая карточка
М. Валента
77'
75'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
75'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
ГОЛ! 1:2!
М. Валента
Пас отдал
Б. Чолич
72'
71'
Желтая карточка
Л. Садилек
Красная карточка
Я. Гора
69'
66'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Кохут
Замена
М. Валента
️️️️
П. Цавош
64'
Замена
J. Vais
️️️️
О. Михалик
64'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Садилек
25'
Пенальти не реализован!
В. Юрецка
19'
ГОЛ! 0:1!
Я. Калабишка
Пас отдал
Л. Садилек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Динамо
31
David Sipos
ВР
0
P. Javorek
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
1-3-5
12
Чолич
8
Цавош
0
22
14
Бэсси
3
25
23
Гора
10
ван Бурен
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
95
Хользер
3
Кадлец
91
Калабишка
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
21
Кохут
20
Хавлик
15
Юрецка
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
17
Михалик
0
0
17
Михалик
8
Цавош
9
Валента
9
Валента
8
Цавош
12
Чолич
0
0
12
Чолич
21
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
21
Кохут
11
Петржела
30
30
11
Петржела
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
18
Садилек
27
Шашинка
27
Шашинка
18
Садилек
23
Рейнберк
27
Вехета
27
Вехета
23
Рейнберк
Остались в запасе
Динамо
Словацко
31
David Sipos
ВР
Главный тренер
Мартин Возабал
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Динамо - Словацко
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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