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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Виктория
Баник - Виктория: обзор матча 20 ноября 2021
Баник
20.11.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Виктория
67'
И. Клима
83'
И. Клима
12'
Д. Москера
36'
J. David Beauguel (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Виктория
ГОЛ! 2:2!
И. Клима
Пас отдал
Й. Сор
83'
78'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Я. Копиц
75'
Желтая карточка
Я. Сикора
ГОЛ! 1:2!
И. Клима
Пас отдал
Д. Ндефе
67'
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
67'
65'
Замена
А. Чермак
️️️️
М. Кацер
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Бухта
60'
Замена
И. Клима
️️️️
Н. Кузманович
59'
Желтая карточка
J. Fleisman
57'
Замена
A.
️️️️
Я. Юрошка
46'
Желтая карточка
Я. Юрошка
45'
+1
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
J. David Beauguel
29'
Желтая карточка
J. David Beauguel
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Москера
Пас отдал
М. Гавел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Radovan Murin
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
4-4-3
25
2
Ндефе
23
Свозил
27
Лишка
19
Бухта
26
Калоц
11
Кузманович
32
Юрошка
1
99
Алмаши
8
2-3-2-4
24
Гавел
2
Гейда
20
Буха
39
Яношек
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
66
Кацер
9
25
Хоры
16
32
Юрошка
7
7
32
Юрошка
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
19
Бухта
11
Сор
11
Сор
19
Бухта
11
Кузманович
23
Клима
23
Клима
11
Кузманович
66
Кацер
47
Чермак
47
Чермак
66
Кацер
10
Копиц
11
Каямба
11
Каямба
10
Копиц
Остались в запасе
Баник
Виктория
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
13
Марьян Тврдон
ВР
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Баник - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Местски
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