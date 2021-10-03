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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Млада Болеслав
Карвина - Млада Болеслав: обзор матча 03 октября 2021
Карвина
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
81'
М. Матейовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Млада Болеслав
Желтая карточка
К. Косе
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
М. Хлаваты
90'
+1
Замена
L. Masek
️️️️
Эвертон
85'
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Матейовски
Замена
В. Синявский
️️️️
R. Mikus
85'
Замена
А. Свобода
️️️️
Э. Шехич
85'
Замена
D. Stropek
️️️️
M. Sindelar
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Матейовски
Пас отдал
Эвертон
Замена
K. Zych
️️️️
M. Papadopulos
75'
68'
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
А. Несицки
️️️️
D. Bartl
65'
65'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Д. Фила
54'
Желтая карточка
М. Шкода
26'
Желтая карточка
D. Simek
Желтая карточка
P. Buchta
17'
Желтая карточка
D. Bartl
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
20
Daniel Bartl
ЦП
10
R. Mikus
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
28
Kacper Zych
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
9
Jiří Skalák
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
3-2-2-4
39
Крапка
3
Сантос
0
3
31
5
Косе
20
10
27
44
Шехич
26
3-2-5
33
44
Карафиат
28
17
Сухи
23
Дудера
39
Юрасек
32
Эвертон
7
Шкода
11
Фила
8
Матейовски
19
Хлаваты
0
23
23
0
20
9
Несицки
9
Несицки
20
10
99
Синявский
99
Синявский
10
27
28
28
27
44
Шехич
14
Свобода
14
Свобода
44
Шехич
8
Матейовски
11
Данчак
11
Данчак
8
Матейовски
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
11
Фила
18
Ладра
18
Ладра
11
Фила
Остались в запасе
Карвина
Млада Болеслав
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
34
Pavel Halouska
ВР
9
Jiří Skalák
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
9
Jiří Skalák
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Карвина - Млада Болеслав
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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