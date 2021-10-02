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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Фастав
Виктория - Фастав: обзор матча 02 октября 2021
Виктория
02.10.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
6'
J. David Beauguel (П)
85'
J. David Beauguel
15'
Л. Враштил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Фастав
86'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
Т. Пожнар
86'
Замена
M. Fillo
️️️️
Я. Янецки
ГОЛ! 2:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
Д. Яношек
85'
Замена
А. Чермак
️️️️
М. Гавел
82'
78'
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Чантуришвили
70'
Замена
M. Necas
️️️️
Y. Drame
Замена
Д. Яношек
️️️️
Л. Калвах
69'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Я. Сикора
69'
Замена
П. Шулц
️️️️
Д. Москера
59'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Копиц
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Конде
Желтая карточка
Л. Калвах
18'
15'
ГОЛ! 1:1!
Л. Враштил
Пас отдал
В. Чантуришвили
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. David Beauguel
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Фастав
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Фастав
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
25
Каша
14
Ржезник
2
Гейда
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
49
Сикора
8
Москера
9
1-4-5
44
2
44
Конде
7
Чантуришвили
18
Чедидла
68
Янецки
27
88
Пожнар
15
Фантис
24
19
Враштил
24
Гавел
47
Чермак
47
Чермак
24
Гавел
23
Калвах
39
Яношек
39
Яношек
23
Калвах
8
Москера
10
Шулц
10
Шулц
8
Москера
49
Сикора
11
Каямба
11
Каямба
49
Сикора
10
Копиц
25
Хоры
25
Хоры
10
Копиц
88
Пожнар
22
22
88
Пожнар
68
Янецки
0
0
68
Янецки
7
Чантуришвили
44
Джаво
44
Джаво
7
Чантуришвили
27
25
25
27
Остались в запасе
Виктория
Фастав
4
Людек Перница
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
4
Людек Перница
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Виктория - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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