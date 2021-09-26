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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Градец-Кралове
Славия - Градец-Кралове: обзор матча 26 сентября 2021
Славия
26.09.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Градец-Кралове
7'
Я. Кухта
40'
Д. Самек
50'
Я. Кухта
60'
И. Траоре
90+1'
J. Kateřiňák
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Градец-Кралове
90'
+3
Желтая карточка
Я. Крал
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
J. Kateřiňák
86'
Желтая карточка
Я. Мейдр
79'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
P. Dvorak
Замена
У. Экпай
️️️️
Я. Кухта
78'
Замена
С. Тецл
️️️️
А. Бах
78'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Н. Станчу
67'
65'
Желтая карточка
O. Urma
61'
Замена
J. Kateřiňák
️️️️
Я. Рада
ГОЛ! 4:0!
И. Траоре
Пас отдал
А. Бах
60'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Масопуст
59'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Шевчик
59'
53'
Замена
Я. Клима
️️️️
D. Donát
ГОЛ! 3:0!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Масопуст
50'
46'
Замена
P. Vízek
️️️️
V. Fendrich
46'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Д. Васулин
45'
+1
Желтая карточка
Я. Рада
ГОЛ! 2:0!
Д. Самек
Пас отдал
П. Шевчик
40'
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
4-1-3-2
30
Мандоус
26
Боржил
18
Бах
4
Усу
3
Голеш
10
Самек
23
Шевчик
10
Станчу
8
Масопуст
7
Кухта
26
Шранц
3-4-3
1
21
Крал
19
Мейдр
13
23
Рада
8
4
16
Новотны
0
58
Влканова
15
Васулин
8
Масопуст
32
Лингр
32
Лингр
8
Масопуст
23
Шевчик
12
Траоре
12
Траоре
23
Шевчик
7
Кухта
45
Экпай
45
Экпай
7
Кухта
10
Станчу
21
Крменчик
21
Крменчик
10
Станчу
18
Бах
11
Тецл
11
Тецл
18
Бах
1
1
1
1
13
39
Клима
39
Клима
13
23
Рада
22
22
23
Рада
0
28
Кубала
28
Кубала
0
15
Васулин
11
Прекоп
11
Прекоп
15
Васулин
Остались в запасе
Славия
Градец-Кралове
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
Остались в запасе
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Славия - Градец-Кралове
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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