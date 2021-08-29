Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Виктория
Градец-Кралове - Виктория: обзор матча 29 августа 2021
Градец-Кралове
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
58'
Я. Рада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Виктория
Желтая карточка
V. Fendrich
90'
+7
Желтая карточка
С. Гаразим
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Р. Ржезник
90'
+3
Желтая карточка
Т. Хоры
Замена
D. Soukenik
️️️️
P. Dvorak
90'
+1
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Д. Васулин
85'
78'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
М. Хибс
Замена
J. Kateřiňák
️️️️
Я. Рада
73'
Замена
С. Гаразим
️️️️
М. Лейбл
73'
66'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
М. Гавел
66'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Я. Сикора
Желтая карточка
М. Лейбл
60'
ГОЛ! 1:0!
Я. Рада
Пас отдал
Я. Мейдр
58'
58'
Замена
П. Буха
️️️️
М. Кацер
46'
Замена
Д. Москера
️️️️
П. Шулц
Желтая карточка
Я. Крал
37'
Желтая карточка
P. Dvorak
26'
Желтая карточка
П. Кодеш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Павел Шулц
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
4-3-3
1
13
28
Лейбл
19
Мейдр
21
Крал
16
Кодеш
23
Рада
4
58
Влканова
15
Васулин
0
3-3-1-3
36
Станек
14
Брабец
24
Гавел
11
Хибс
10
Шулц
39
Яношек
10
Копиц
49
Сикора
25
Каша
66
Кацер
25
Хоры
28
Лейбл
2
Гаразим
2
Гаразим
28
Лейбл
23
Рада
22
22
23
Рада
15
Васулин
28
Кубала
28
Кубала
15
Васулин
0
8
8
0
10
Шулц
8
Москера
8
Москера
10
Шулц
24
Гавел
14
Ржезник
14
Ржезник
24
Гавел
66
Кацер
20
Буха
20
Буха
66
Кацер
11
Хибс
11
Каямба
11
Каямба
11
Хибс
49
Сикора
9
9
49
Сикора
Остались в запасе
Градец-Кралове
Виктория
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Градец-Кралове - Виктория
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Всеспортовний
Новости команд
Все
Градец-Кралове
Виктория
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+