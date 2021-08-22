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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Баник
Славия - Баник: обзор матча 22 августа 2021
Славия
22.08.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Баник
31'
С. Тецл
45'
Д. Самек
51'
О. Лингр
66'
О. Кудела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Баник
Замена
М. ван Бурен
️️️️
А. Бах
81'
Желтая карточка
И. Траоре
78'
Желтая карточка
Я. Громада
78'
78'
Вторая желтая
Д. Ндефе
Замена
А. Сима
️️️️
Д. Самек
75'
69'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
J. Fleisman
ГОЛ с пенальти! 4:0!
О. Кудела
66'
Замена
О. Дорли
️️️️
И. Шранц
61'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
61'
ГОЛ! 3:0!
О. Лингр
Пас отдал
И. Шранц
51'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Т. Качараба
46'
46'
Замена
Л. Будински
️️️️
А. Янош
46'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Й. Сор
46'
Замена
И. Клима
️️️️
Н. Кузманович
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ндефе
ГОЛ! 2:0!
Д. Самек
Пас отдал
И. Шранц
45'
42'
Желтая карточка
Я. Свозил
Желтая карточка
О. Кудела
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Тецл
Пас отдал
Д. Самек
31'
29'
Желтая карточка
A.
25'
Желтая карточка
Л. Алмаши
22'
Замена
A.
️️️️
Р. Поточны
Желтая карточка
Т. Качараба
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Даниэль Самек
ЦФ
45
Убонг Экпай
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Баник
18
Денис Гранечны
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
4-1-1-4
1
Колар
26
Боржил
33
Качараба
15
Кудела
18
Бах
14
Громада
32
Лингр
10
Самек
11
Тецл
26
Шранц
45
Экпай
4-3-4
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
25
8
Янош
26
Калоц
11
Кузманович
11
Сор
99
Алмаши
91
Поточны
0
10
Самек
19
Сима
19
Сима
10
Самек
33
Качараба
3
Голеш
3
Голеш
33
Качараба
26
Шранц
19
Дорли
19
Дорли
26
Шранц
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
18
Бах
10
ван Бурен
10
ван Бурен
18
Бах
25
18
Гранечны
18
Гранечны
25
11
Сор
38
Покорны
38
Покорны
11
Сор
91
Поточны
7
7
91
Поточны
8
Янош
32
Будински
32
Будински
8
Янош
11
Кузманович
23
Клима
23
Клима
11
Кузманович
Остались в запасе
Славия
Баник
30
Алеш Мандоус
ВР
10
Николае Станчу
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
10
Николае Станчу
ЦП
Остались в запасе
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Славия - Баник
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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