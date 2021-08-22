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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Словацко
Яблонец - Словацко: обзор матча 22 августа 2021
Яблонец
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Словацко
76'
Т. Чванчара (П)
45'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Словацко
90'
+2
Красная карточка
J. Divisek
84'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Д. Хользер
84'
Замена
J. Divisek
️️️️
В. Юрецка
Желтая карточка
Д. Штепанек
83'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Т. Малински
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Чванчара
76'
72'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
70'
Желтая карточка
Ф. Нгуйен
64'
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Петржела
64'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Кохут
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Я. Мартинец
62'
Замена
Я. Кроб
️️️️
М. Сурзин
62'
Замена
М. Долежал
️️️️
Т. Смейкал
62'
Замена
Д. Плестил
️️️️
Д. Гоушка
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Юрецка
Пас отдал
Д. Хользер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
1-4-5
30
Зелены
8
Гоушка
27
Кубишта
23
Штепанек
3
Хюбшман
26
Малински
4
Мартинец
23
Сурзин
24
Смейкал
1
Гануш
3-5-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
4
Шимко
95
Хользер
20
Хавлик
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
21
Кохут
28
Даничек
15
Юрецка
23
Сурзин
16
Кроб
16
Кроб
23
Сурзин
8
Гоушка
7
Плестил
7
Плестил
8
Гоушка
4
Мартинец
7
Поважанец
7
Поважанец
4
Мартинец
24
Смейкал
15
Долежал
15
Долежал
24
Смейкал
26
Малински
10
Ваничек
10
Ваничек
26
Малински
15
Юрецка
0
0
15
Юрецка
21
Кохут
91
Калабишка
91
Калабишка
21
Кохут
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
11
Петржела
27
Шашинка
27
Шашинка
11
Петржела
95
Хользер
27
Вехета
27
Вехета
95
Хользер
Остались в запасе
Яблонец
Словацко
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Яблонец - Словацко
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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