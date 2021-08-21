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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Градец-Кралове
Спарта - Градец-Кралове: обзор матча 21 августа 2021
Спарта
21.08.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Градец-Кралове
54'
А. Гложек
67'
Я. Пешек
72'
М. Полидар
88'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Градец-Кралове
90'
+3
Замена
Я. Клима
️️️️
O. Urma
ГОЛ! 4:0!
Я. Пешек
Пас отдал
В. Дрчал
88'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Т. Виснер
85'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
А. Гложек
85'
84'
Желтая карточка
Э. Прекоп
77'
Замена
Д. Васулин
️️️️
А. Влканова
Замена
В. Дрчал
️️️️
М. Пулькраб
77'
77'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Я. Рада
ГОЛ! 3:0!
М. Полидар
72'
68'
Желтая карточка
С. Гаразим
ГОЛ! 2:0!
Я. Пешек
Пас отдал
А. Гложек
67'
61'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
J. Rezek
61'
Замена
P. Dvorak
️️️️
Ф. Кубала
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
А. Карабец
59'
55'
Желтая карточка
D. Donát
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
Пас отдал
Т. Виснер
54'
34'
Желтая карточка
П. Кодеш
18'
Желтая карточка
Я. Крал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
3-2-3-2
1
Ницэ
28
Виснер
27
Панак
17
Ганцко
21
Полидар
61
Сачек
9
Карабец
8
Павелка
10
Пешек
10
Пулькраб
10
Гложек
3-5-2
1
21
Крал
19
Мейдр
13
2
Гаразим
28
Кубала
23
Рада
4
16
Кодеш
58
Влканова
24
28
Виснер
29
Габриэль
29
Габриэль
28
Виснер
10
Гложек
10
Соучек
10
Соучек
10
Гложек
10
Пулькраб
17
Дрчал
17
Дрчал
10
Пулькраб
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
4
39
Клима
39
Клима
4
23
Рада
8
8
23
Рада
28
Кубала
0
0
28
Кубала
24
11
Прекоп
11
Прекоп
24
58
Влканова
15
Васулин
15
Васулин
58
Влканова
Остались в запасе
Спарта
Градец-Кралове
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Спарта - Градец-Кралове
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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