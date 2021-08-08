Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Словацко
Виктория - Словацко: обзор матча 08 августа 2021
Виктория
08.08.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Словацко
67'
J. David Beauguel
83'
Д. Москера
23'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Словацко
90'
+2
Желтая карточка
J. Divisek
Желтая карточка
П. Шулц
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Москера
Пас отдал
Л. Перница
83'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
83'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
М. Гавел
77'
Замена
Д. Яношек
️️️️
М. Н'Диайе
76'
73'
Желтая карточка
П. Рейнберк
73'
Желтая карточка
Ф. Нгуйен
ГОЛ! 1:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
П. Буха
67'
65'
Желтая карточка
В. Юрецка
61'
Замена
Д. Маречек
️️️️
М. Томич
61'
Замена
J. Divisek
️️️️
М. Петржела
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Š. Falta
58'
46'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
М. Кохут
44'
Красная карточка
С. Хофманн
Желтая карточка
Т. Хоры
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Филип Каша
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-1-3
14
Брабец
4
Перница
20
24
Гавел
20
Буха
99
Н'Диайе
10
Шулц
8
Москера
50
Ба Луа
25
Хоры
16
2-5-1-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
20
Хавлик
21
Кохут
11
Петржела
18
Садилек
91
Калабишка
28
Даничек
15
Юрецка
27
Томич
24
Гавел
14
Ржезник
14
Ржезник
24
Гавел
99
Н'Диайе
39
Яношек
39
Яношек
99
Н'Диайе
20
9
9
20
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
11
Петржела
0
0
11
Петржела
27
Томич
37
Маречек
37
Маречек
27
Томич
21
Кохут
23
Рейнберк
23
Рейнберк
21
Кохут
Остались в запасе
Виктория
Словацко
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Виктория - Словацко
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Словацко
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+