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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Млада Болеслав
Пардубице - Млада Болеслав: обзор матча 08 августа 2021
Пардубице
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Млада Болеслав
38'
Д. Костка
75'
J. Skalák
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Млада Болеслав
Желтая карточка
E. Tischler
87'
Замена
D. Huf
️️️️
М. Беран
85'
Желтая карточка
M. Toml (o.g.)
84'
75'
ГОЛ! 1:1!
J. Skalák
Пас отдал
L. Masek
75'
Замена
В. Смрз
️️️️
М. Матейовски
75'
Замена
V. Stransky
️️️️
Т. Ладра
62'
Замена
J. Skalák
️️️️
Эвертон
62'
Замена
L. Masek
️️️️
Д. Фила
Желтая карточка
Каду
61'
Замена
М. Хытил
️️️️
P. Cerny
56'
52'
Желтая карточка
М. Сухи
ГОЛ! 1:0!
Д. Костка
Пас отдал
М. Беран
38'
13'
Желтая карточка
С. Данчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
7
Михал Беран
АП
31
Доминик Костка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
1-1-5
35
Маркович
24
Солил
7
Беран
14
9
6
Черв
25
5
Чихак
2-1-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
11
Данчак
7
Шкода
18
Ладра
32
Эвертон
8
Матейовски
9
13
Хытил
13
Хытил
9
7
Беран
9
9
7
Беран
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
8
Матейовски
42
Смрз
42
Смрз
8
Матейовски
18
Ладра
12
12
18
Ладра
11
Фила
9
9
11
Фила
Остались в запасе
Пардубице
Млада Болеслав
4
Jan Halasz
ЦЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
34
Pavel Halouska
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Пардубице - Млада Болеслав
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Пардубице
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
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3
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