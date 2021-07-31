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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Пардубице
Сигма - Пардубице: обзор матча 31 июля 2021
Сигма
31.07.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Пардубице
8'
M. Vepřek
45'
P. Zifcak
52'
М. Гала
20'
M. Toml (o.g.)
77'
Т. Солил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Пардубице
88'
Желтая карточка
Каду
85'
Желтая карточка
М. Беран
Замена
О. Змозла
️️️️
M. Vepřek
82'
77'
ГОЛ! 3:2!
Т. Солил
Пас отдал
Каду
Замена
T. Zahradníček
️️️️
М. Гала
76'
69'
Замена
S. Simek
️️️️
J. Jerabek
69'
Замена
L. Dufek
️️️️
P. Cerny
Замена
J. Matoušek
️️️️
P. Zifcak
69'
62'
Замена
D. Huf
️️️️
Д. Костка
ГОЛ! 3:1!
М. Гала
Пас отдал
Ю. Хватал
52'
Замена
D. Vanecek
️️️️
К. Данек
46'
ГОЛ! 2:1!
P. Zifcak
Пас отдал
Ю. Хватал
45'
20'
ГОЛ! 1:1!
M. Toml (o.g.)
ГОЛ! 1:0!
M. Vepřek
Пас отдал
Ю. Хватал
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пардубице
24
Томаш Солил
ЦП
7
Михал Беран
АП
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
13
Martin Šejvl
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
4-2-4
7
Брейте
32
4
Хубник
21
17
Гала
30
Хватал
9
Данек
9
Русек
44
Мачик
11
16
1-1-5
24
Солил
7
Беран
14
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
20
Каду
21
21
Змозла
21
Змозла
21
11
30
30
11
17
Гала
23
23
17
Гала
9
Данек
17
17
9
Данек
31
Костка
9
9
31
Костка
0
8
8
0
9
0
0
9
Остались в запасе
Сигма
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
35
Якуб Маркович
ВР
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Сигма - Пардубице
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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