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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Динамо
Словацко - Динамо: обзор матча 01 августа 2021
Словацко
01.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
60'
М. Кохут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
В. Ворел
89'
Желтая карточка
О. Михалик
Желтая карточка
В. Даничек
89'
Замена
️️️️
М. Хавлик
85'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Томич
84'
Замена
П. Шимко
️️️️
Д. Маречек
84'
78'
Замена
М. Валента
️️️️
P. Javorek
Замена
П. Рейнберк
️️️️
М. Петржела
75'
74'
Желтая карточка
M. Králik
73'
Желтая карточка
M. Sladký
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Кохут
71'
68'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
M. Skoda
68'
Замена
M. Mrsic
️️️️
Я. Гора
ГОЛ! 1:0!
М. Кохут
Пас отдал
М. Петржела
60'
59'
Замена
П. Бранднер
️️️️
P. Hellebrand
Желтая карточка
М. Кадлец
55'
38'
Желтая карточка
П. Цавош
Желтая карточка
Д. Маречек
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
2-5-1-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
20
Хавлик
37
Маречек
18
Садилек
21
Кохут
91
Калабишка
11
Петржела
27
Томич
15
Юрецка
2-4-5
12
Чолич
5
Гавел
8
Цавош
0
18
22
42
Ворел
17
Михалик
0
23
Гора
3
37
Маречек
4
Шимко
4
Шимко
37
Маречек
27
Томич
95
Хользер
95
Хользер
27
Томич
11
Петржела
23
Рейнберк
23
Рейнберк
11
Петржела
21
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
21
Кохут
23
Гора
0
0
23
Гора
0
9
Валента
9
Валента
0
0
14
Бэсси
14
Бэсси
0
18
11
Бранднер
11
Бранднер
18
Остались в запасе
Словацко
Динамо
0
J. Divisek
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Словацко - Динамо
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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