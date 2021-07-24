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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Баник
Яблонец - Баник: обзор матча 24 июля 2021
Яблонец
24.07.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Баник
88'
В. Пиларж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Баник
Замена
Л. Холик
️️️️
Д. Плестил
90'
+1
89'
Желтая карточка
J. Lastuvka
Желтая карточка
В. Пиларж
89'
ГОЛ! 1:0!
В. Пиларж
Пас отдал
Д. Плестил
88'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
М. Кратохвил
84'
79'
Замена
И. Клима
️️️️
Л. Будински
79'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Л. Алмаши
78'
Желтая карточка
Д. Бухта
Замена
В. Пиларж
️️️️
Т. Малински
73'
70'
Замена
Й. Сор
️️️️
Н. Кузманович
67'
Желтая карточка
Р. Поточны
Желтая карточка
Я. Кроб
58'
55'
Замена
Р. Поточны
️️️️
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Яблонец
4
Либор Холик
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
2-5-4
16
Кроб
30
Зелены
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
23
Штепанек
27
Кратохвил
15
Долежал
26
Малински
4
Мартинец
1
Гануш
4-5-2
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
25
7
32
Будински
11
Кузманович
26
Калоц
19
Бухта
99
Алмаши
0
7
Плестил
4
Холик
4
Холик
7
Плестил
26
Малински
11
Пиларж
11
Пиларж
26
Малински
27
Кратохвил
24
Смейкал
24
Смейкал
27
Кратохвил
99
Алмаши
38
Покорны
38
Покорны
99
Алмаши
11
Кузманович
11
Сор
11
Сор
11
Кузманович
32
Будински
23
Клима
23
Клима
32
Будински
7
91
Поточны
91
Поточны
7
Остались в запасе
Яблонец
Баник
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
21
Мухаммед Санне
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
21
Мухаммед Санне
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Яблонец - Баник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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