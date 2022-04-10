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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Стандард
Сент-Труйден - Стандард: обзор матча 10 апреля 2022
Сент-Труйден
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
23'
Т. Хара
28'
Д. Хаяси
77'
Клаусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Стандард
Замена
️️️️
К. Брюлс
85'
Замена
N. Balongo
️️️️
Д. Хаяси
85'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
М. Конате
85'
ГОЛ! 3:0!
Клаусс
Пас отдал
Д. Хасиока
77'
Замена
Клаусс
️️️️
Т. Хара
76'
Желтая карточка
К. Брюлс
73'
67'
Желтая карточка
М. Сиссако
Замена
Р. Райц
️️️️
С. Кагава
65'
46'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Р. Эмон
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хаяси
Пас отдал
Т. Ляйстнер
28'
27'
Желтая карточка
Р. Эмон
ГОЛ! 1:0!
Т. Хара
Пас отдал
С. Кагава
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
11
Абубакари Койта
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
21
Рокко Райц
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
61
Джихан Чанак
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
4-1-5
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
4
Бауэр
14
Хасиока
8
Конате
18
Хара
1
Шмидт
22
Брюлс
10
Кагава
91
Хаяси
3-2-4
30
Хенкине
5
Сиссако
3
Дюсенн
27
Нкунку
8
Павлович
59
Цимирот
3
Нгой
10
Дрэгуш
9
Эмон
15
Тапсоба
10
Кагава
21
Райц
21
Райц
10
Кагава
18
Хара
99
Клаусс
99
Клаусс
18
Хара
91
Хаяси
6
6
91
Хаяси
8
Конате
5
Тейшейра
5
Тейшейра
8
Конате
9
Эмон
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
9
Эмон
Остались в запасе
Сент-Труйден
Стандард
1
Алессандро Руссо
ВР
Главный тренер
Петер Маес
16
Арно Бодар
ВР
61
Джихан Чанак
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
61
Джихан Чанак
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Сент-Труйден - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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