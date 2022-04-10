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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Андерлехт
Кортрейк - Андерлехт: обзор матча 10 апреля 2022
Кортрейк
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Андерлехт
20'
T. Sainsbury (П)
67'
Б. Рейнолдс
25'
Д. Зиркзее
52'
А. Айт Эль-Хадж
57'
К. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Андерлехт
Замена
Д. Энен
️️️️
Б. Рейнолдс
84'
Желтая карточка
M. Jonckheere
82'
75'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
75'
Замена
К. Арнстад
️️️️
Л. Рафаэлов
74'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
68'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
В. Торп
68'
ГОЛ! 2:3!
Б. Рейнолдс
67'
63'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
57'
ГОЛ! 1:3!
К. Куаме
Пас отдал
Д. Зиркзее
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Айт Эль-Хадж
Замена
C. Herrmann
️️️️
М. Бадамоси
46'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
К. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Sainsbury
20'
19'
Желтая карточка
У. Худт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
8
Найел Мехсату
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
29
Виктор Торп
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
8
Давид Энен
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-2-5
8
Мехсату
4
Ватанабе
14
Рейнолдс
29
Торп
37
Кадри
4
9
Мессауди
19
Бадамоси
21
Морено
16
Деман
4-3-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
16
Магальян
62
Мурильо
17
Гомес
11
Рафаэлов
24
Каллен
8
Ольссон
10
Айт Эль-Хадж
8
Куаме
11
Зиркзее
29
Торп
7
Селемани
7
Селемани
29
Торп
14
Рейнолдс
8
Энен
8
Энен
14
Рейнолдс
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
19
Бадамоси
39
39
19
Бадамоси
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
10
Арнстад
10
Арнстад
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Кортрейк
Андерлехт
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Кортрейк - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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