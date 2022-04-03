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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Гент
Серкль Брюгге - Гент: обзор матча 03 апреля 2022
Серкль Брюгге
03.04.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Гент
4'
Т. Сомерс
81'
Т. Сомерс
3'
Т. Тиссудали
30'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Гент
90'
+7
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
90'
+7
Замена
Нуриу
️️️️
С. Кумс
Желтая карточка
Д. Хотич
90'
+4
Желтая карточка
Р. Декостер
90'
+2
Желтая карточка
Л. Лопеш
87'
86'
Красная карточка
Э. Юлсагер
ГОЛ! 2:2!
Т. Сомерс
Пас отдал
Р. Матондо
81'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Б. Попович
77'
Замена
К. Данке
️️️️
О. Деман
56'
Замена
Витиньо
️️️️
D. Sousa
56'
45'
+3
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Депуатр
Пас отдал
Т. Тиссудали
22'
Желтая карточка
Л. Депуатр
Желтая карточка
О. Деман
12'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сомерс
Пас отдал
Б. Попович
4'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Гент
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1-3-1-5
5
Попович
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
39
Матондо
43
17
2
Деман
24
Сомерс
2
Даланд
3-2-4-1-1
33
Руф
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
33
Торунарига
4
Лагэ
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
24
Кумс
9
Тиссудали
29
Депуатр
2
Деман
9
Данке
9
Данке
2
Деман
5
Попович
34
Ванхутте
34
Ванхутте
5
Попович
43
2
Витиньо
2
Витиньо
43
24
Кумс
25
Нуриу
25
Нуриу
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Гент
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серкль Брюгге - Гент
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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