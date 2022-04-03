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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Шарлеруа
Андерлехт - Шарлеруа: обзор матча 03 апреля 2022
Андерлехт
03.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Шарлеруа
19'
К. Куаме
62'
Д. Зиркзее
79'
Ф. Амузу
86'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Шарлеруа
ГОЛ! 4:0!
М. Мурильо
86'
85'
Желтая карточка
А. Голизаде
Замена
М. Кана
️️️️
К. Ольссон
84'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
84'
80'
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
ГОЛ! 3:0!
Ф. Амузу
Пас отдал
С. Гомес
79'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
73'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
73'
70'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хейманс
64'
Желтая карточка
В. Байо
ГОЛ! 2:0!
Д. Зиркзее
Пас отдал
К. Куаме
62'
Желтая карточка
К. Ольссон
60'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Я. Версхарен
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Куаме
Пас отдал
Я. Версхарен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
16
Магальян
62
Мурильо
29
Худт
24
Каллен
11
Рафаэлов
16
Версхарен
8
Ольссон
11
Зиркзее
8
Куаме
3-3-1-3
12
Коффи
25
Андреу
5
Кнежевич
18
Кайембе
8
Зорган
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
26
15
Байо
20
Баджи
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
8
Ольссон
55
Кана
55
Кана
8
Ольссон
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Версхарен
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
8
Голизаде
8
Голизаде
38
Хейманс
Остались в запасе
Андерлехт
Шарлеруа
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Андерлехт - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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