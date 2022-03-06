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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Оуд-Хеверли
Эйпен - Оуд-Хеверли: обзор матча 06 марта 2022
Эйпен
06.03.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
11'
Г. Магне
49'
И. Нуху
71'
С. Превляк
31'
М. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Оуд-Хеверли
Замена
J. Cools
️️️️
С. Питерс
89'
Замена
Т. Мюзель
️️️️
С. Превляк
89'
Желтая карточка
С. Превляк
76'
75'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
С. Шакла
74'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
Ж. Деом
️️️️
И. Нуху
72'
ГОЛ! 3:1!
С. Превляк
Пас отдал
Б. Ламберт
71'
63'
Желтая карточка
S. Dewaest
Замена
A. Beck
️️️️
T. Alloh
63'
ГОЛ! 2:1!
И. Нуху
49'
33'
Замена
А. Де Сар
️️️️
М. Мертенс
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Мертенс
Пас отдал
К. Мерсье
ГОЛ! 1:0!
Г. Магне
Пас отдал
С. Превляк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Эйпен
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
26
Торбен Мюзель
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-1-5
33
Нурудин
12
Агбаду
29
5
Амат
8
Джегго
7
Нуху
19
Эри
15
Магне
35
Ламберт
8
Питерс
4-2-4
31
Рунарссон
24
Де Норре
39
Озкаджар
91
4
Шакла
11
Аль-Тамари
16
Кейта
9
Каба
8
Схрайверс
30
Мерсье
33
Мертенс
29
32
32
29
8
Питерс
26
26
8
Питерс
7
Нуху
24
Деом
24
Деом
7
Нуху
14
Превляк
26
Мюзель
26
Мюзель
14
Превляк
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
4
Шакла
77
Вльетинк
77
Вльетинк
4
Шакла
33
Мертенс
24
Де Сар
24
Де Сар
33
Мертенс
Остались в запасе
Эйпен
Оуд-Хеверли
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Эйпен - Оуд-Хеверли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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Оуд-Хеверли
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2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
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