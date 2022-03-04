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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Мехелен
Сент-Труйден - Мехелен: обзор матча 04 марта 2022
Сент-Труйден
04.03.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Мехелен
61'
Клаусс
32'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Мехелен
90'
+4
Замена
Э. Йуан
️️️️
У. Кюйперс
Замена
Р. Райц
️️️️
Д. Хаяси
85'
77'
Желтая карточка
С. Гуэ
74'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
C. Durkin
️️️️
Клаусс
68'
Желтая карточка
Клаусс
62'
ГОЛ! 1:1!
Клаусс
Пас отдал
Т. Хара
61'
Замена
С. Кагава
️️️️
Ж. Тейшейра
46'
40'
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
37'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
32'
ГОЛ! 0:1!
У. Кюйперс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
85
Арно Дони
ЦП
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
3-1-1-5
2
Аль-Дахил
4
Бауэр
4
Лавале
8
Конате
85
Дони
5
Тейшейра
18
Хара
99
Клаусс
91
Хаяси
1
Шмидт
3-1-2-5
55
ван Дронгелен
30
2
10
Гуэ
11
Хайреманс
17
Скофс
99
Кюйперс
15
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
10
Сторм
91
Хаяси
21
Райц
21
Райц
91
Хаяси
5
Тейшейра
10
Кагава
10
Кагава
5
Тейшейра
99
Клаусс
8
8
99
Клаусс
11
Хайреманс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
11
Хайреманс
99
Кюйперс
27
Йуан
27
Йуан
99
Кюйперс
Остались в запасе
Сент-Труйден
Мехелен
1
Алессандро Руссо
ВР
22
Волке Янссенс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
22
Волке Янссенс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Сент-Труйден - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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