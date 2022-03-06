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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Беерсхот
Антверпен - Беерсхот: обзор матча 06 марта 2022
Антверпен
06.03.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Беерсхот
62'
М. Фрай
83'
М. Фрай
42'
Й. Дом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Беерсхот
89'
Замена
Р. Вака
️️️️
И. Себауи
88'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
87'
Замена
И. Кулибали
️️️️
T. Pietermaat
87'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
С. Радич
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
Пас отдал
М. Саматта
83'
80'
Замена
М. Реда Халаймия
️️️️
Л. Шенклэнд
79'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
73'
Желтая карточка
Й. Дом
73'
Вторая желтая
Т. де Смет
68'
Желтая карточка
R. Sanusi
ГОЛ! 1:1!
М. Фрай
Пас отдал
М. Баликвиша
62'
Желтая карточка
А. Сек
58'
Замена
М. Саматта
️️️️
К. Миеси
57'
Замена
М. Бенсон
️️️️
А. Юсуф
46'
Желтая карточка
А. Бута
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дом
Пас отдал
Ф. Авенатти
Замена
А. Бута
️️️️
Р. Де Лат
33'
30'
Желтая карточка
Т. де Смет
24'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Беерсхот
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
2
Де Лат
24
Дессоле
4
Сек
25
Батай
80
Юсуф
44
Наингголан
23
Миеси
4
Верстате
7
Баликвиша
9
Фрай
1-5
10
Себауи
6
Дом
3
3
Лемос
55
Радич
5
Ван ден Берг
2
Де Лат
20
Бута
20
Бута
2
Де Лат
80
Юсуф
14
Бенсон
14
Бенсон
80
Юсуф
23
Миеси
38
Саматта
38
Саматта
23
Миеси
7
Шенклэнд
20
Халаймия
20
Халаймия
7
Шенклэнд
55
Радич
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
55
Радич
10
Себауи
11
Вака
11
Вака
10
Себауи
29
48
Кулибали
48
Кулибали
29
Остались в запасе
Антверпен
Беерсхот
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Беерсхот
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
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27 мая
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